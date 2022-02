Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer auf Friedhöfen in Brand gesetzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Samstagabend, 12.02., zwischen 21.30 Uhr und 22.40 Uhr brannte es gleich auf zwei Friedhöfen in Heessen. Bislang unbekannte Täter setzten, auf dem Sundernfriedhof und dem Dasbecker Friedhof, jeweils zwei große Müllcontainer in Brand, die komplett zerstört wurden. Das Feuer konnte durch die Hammer Feuerwehr gelöscht werden. Auf dem Dasbecker Friedhof wurde noch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell