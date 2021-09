Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Seniorin stürzt mit Fahrrad und wird schwer verletzt

Schwetzingen (ots)

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um eine 80-jährige Frau, die am späten Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad aus bislang unbekannten Gründen in der Karlsruher Straße, Ecke Zähringer Straße stürzte. Sie zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, die zunächst vor Ort behandelt wurde. Anschließend wurde die Dame mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell