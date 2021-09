Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 637

Heidelberg

Edingen: Verkehrsunfall mit einem PKW; Fahrbahn gesperrt - Pressemeldung Nr.2

L 637 / Heidelberg / Edingen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine Autofahrerin aus bislang nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Glücklicherweise verletzte sich die Frau nur leicht, kam aber dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben, die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell