Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hund läuft auf Fahrbahn

Ludwigshafen (ots)

Am 19.12.2021, gegen 14:10 Uhr, ging eine 51-Jährige auf der Erich-Reimann-Straße mit ihren beiden Hunden und einer Freundin spazieren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto, einem schwarzen SUV, auf der Erich-Reimann-Straße von der Von-Weber-Straße kommend in Richtung Adlerdamm. Als plötzlich einer der beiden Hunde auf die Straße lief, wurde er durch das Auto erfasst. Der Hund verstarb noch vor Ort. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt weiter fort, ohne einen Personalien Austausch zu ermöglichen.

Nachdem die 51-Jährige während des Unfalls die Leine ihrer Hunde fallen ließ, lief der zweite Hund von der Örtlichkeit weg. Eine vorbeifahrende 45-Jährige bemerkte dies und fing den Hund wieder ein. Dabei verletzte sie sich leicht.

Wer Angaben zu dem schwarzen SUV oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

