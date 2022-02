PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unwetter sorgt für rund ein Dutzend Einsätze +++ Einbruch in Wohnhaus +++ VW Polo nach Unfallflucht gesucht +++ Fahrzeug in Lorch angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Unwetter sorgt für rund ein Dutzend Einsätze, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 16.02.2022 / Donnerstag 17.02.2022

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgten das Unwetter und mehrere umgestürzte Bäume im Rheingau-Taunus-Kreis für dutzende Verkehrsbehinderungen und einige Unfälle. In einem Fall wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen umgestürzten Baum in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie verletzte sich dabei leicht. Zwischen Mittwochabend und heute Morgen musste die Polizei zusammen mit den Straßenmeistereien und den örtlichen Feuerwehren in mindestens 15 Fällen ausrücken, da der Sturm Bäume zum Umstürzen gebracht hatte. In allen Fällen gelang es mit vereinten Kräften die Bäume schnellstmöglich von den Fahrbahnen zu räumen um damit die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Neben den Beeinträchtigungen ereigneten sich auch mindestens drei Verkehrsunfälle, die auf die Witterungseinflüsse zurückzuführen sind. In einem Fall befuhr eine 54-Jährige gegen 05:30 Uhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 260 von Heidenrod-Kemel in Richtung Schlangenbad. Zwischen den Abfahrten der Emser Straße und der Reitallee stürzte ein Baum auf das Fahrzeug und sorgte dafür, dass die Fahrzeugführerin zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt wurde. Durch die herbeigeeilte Feuerwehr konnte sie befreit und im Anschluss leicht verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde gesperrt, ehe das Fahrzeug abgeschleppt und der Baum beseitigt werden konnte.

2. Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld, Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend sind Unbekannte in ein Wörsdorfer Einfamilienhaus eingebrochen und haben dabei Schmuck und Bargeld entwendet. Der oder die Täter suchten das Wohnhaus in der Reichenberger Straße auf und machten sich sogleich an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen. Dafür wurde ein Rollladen hochgeschoben und das dahinter befindliche Fenster aufgebrochen. Nachdem den Einbrechern so der Einstieg gelang, wurden aus dem Haus Schmuck und Bargeld gestohlen. Letztlich gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780

3. VW Polo und Fahrer nach Unfall gesucht, Taunusstein-Hahn, Kantstraße, Dienstag, 15.02.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es in der Kantstraße in Taunusstein-Hahn zu einer Unfallflucht, bei der die Polizei den Verursacher, den Fahrer eines schwarzen VW Polo sucht. Gegen 16:30 habe der Fahrer eines Audi A6 im Bereich der Kantstraße geparkt und dabei die hintere Beifahrertür geöffnet um sein Kind aus dem Fahrzeug zu holen. Zeitgleich habe ein schwarzer VW Polo die Kantstraße in Richtung Lessingstraße befahren und sei mit dem Außenspiegel der Fahrerseite an die offene Fahrzeugtür des Audi gestoßen. Daraufhin habe der Fahrer des VW, bei dem sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren und 3-Tage-Bart gehandelt haben soll, kurz angehalten und dann die Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem besagten Pkw beziehungsweise dem Verursacher und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Unfallflucht in Lorch, Lorch, Langgasse, Montag, 14.02.2022, 15:00 Uhr bis Dienstag, 15.02.2022, 14:30 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag kam es in der Langgasse in Lorch zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Im besagten Zeitraum parkte ein grauer Hyundai Tucson am Fahrbahnrand und wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Die unfallverursachende Person verließ ungeachtet dessen den Unfallort ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell