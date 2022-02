PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung mit mehreren Personen +++ Bei Kontrolle Widerstand geleistet +++ Reh löst Unfall aus

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung mit mehreren Personen, Bad Schwalbach, Am Kurpark / Kirchstraße, Mittwoch, 23.02.2022, 14:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in Bad Schwalbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei über die gewaltsame Auseinandersetzung im Bereich "Am Kurpark" / "Kirchstraße" informiert. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten vor Ort zunächst einige Männer angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gaben Teile der Beteiligten an, man sei unter anderem von der jeweiligen Gegenseite mit Gegenständen traktiert und geschlagen worden. Durch die Beamtinnen und Beamten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Umständen der Tat aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Kontrolle mündet in Widerstand, Idstein, Stettiner Straße, Mittwoch, 23.02.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend leistete ein junger Mann bei einer Personenkontrolle in einer Idsteiner Parkanlage Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen 21:30 Uhr entschied sich eine Streife der Polizeistation Idstein im Bereich der Stettiner Straße in Idstein eine Personengruppe zu kontrollieren, nachdem sie von dieser den Geruch von Cannabis wahrgenommen hatten. Während der Kontrolle habe sich ein Beteiligter, ein 22-jähriger Idsteiner, gegen die Durchsuchungsmaßnahmen gesperrt und einen Beamten beleidigt. Er musste zwischenzeitlich gefesselt werden und durfte im Anschluss an die Kontrolle die Örtlichkeit wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Reh löst Unfall aus, Idstein, Henri-Dunant-Allee, Donnerstag, 24.02.2022, 02:15

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wich ein Autofahrer einem Reh aus und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 28-jährige Fahrer eines Mitsubishi sei nach eigenen Angaben die Henri-Dunant-Allee von Oberseelbach in Richtung B 275 entlanggefahren. Kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich der Robert-Koch-Straße habe ein Reh die Fahrbahn gekreuzt und den 28-Jährigen zum Ausweichen bewegt. Hierbei überfuhr der Mann mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr und kam neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

