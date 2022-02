Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schranke am Bahnübergang beschädigt

Großen-Buseck (Landkreis Gießen) (ots)

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt seit vergangenen Freitag (4.2., ca. 7:30 Uhr) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein bislang Unbekannter beschädigte beim Überqueren des Bahnüberganges in der Edekastraße in Buseck einen Schrankenbaum so stark, dass dieser abbrach.

Der Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet und entfernte sich vom Unfallort. Techniker der Deutschen Bahn AG haben den Schaden bereits wieder behoben. Die Sicherungstechnik am Bahnübergang ist wieder funktionsfähig.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zum Unfallverursacher sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

