POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Geräteraum

Bedburg Hau Till-Moyland (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag (25. Februar 2022), 09:00 Uhr, in den Geräteraum einer Golfsportanlage an der Moyländer Allee eingedrungen. Es blieb bei dem Sachschaden an der aufgebrochenen Tür, denn entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

