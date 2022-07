Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 30.07.2022

Leer (ots)

++Diebstahl eines Regenrinnenfallrohres++Versuchter Einbruch++Betrunkener Fahrradfahrer++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Schwerer Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer++

Diebstahl eines Regenrinnenfallrohres

Bunde - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem leerstehenden Haus in der Straße Kirchstiege ein Fallrohr aus Kupfer entwendet. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Versuchter Einbruch

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag werden bei einem Modegeschäft in der Fußgängerzone und bei einem Kiosk im Bahnhofsgebäude die Verglasung der Scheiben eingeschlagen/beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 47-jähriger Mann aus Leer angetroffen werden, der nunmehr im Verdacht steht, beide Taten begangen zu haben. Dieser wurde nach Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Taten wurden aufgenommen.

Betrunkener Fahrradfahrer

Emden - Ein 19-jähriger junger Mann aus Emden war in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:45 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung nicht in der Lage, sein Fahrrad im Conrebbersweg sicher zu führen. Er war mit dem Fahrrad in einen Seitengraben geraten und gestürzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes war der Mann sehr ungehalten, beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu schlagen, jedoch ohne Erfolg. Dieser wurde in Gewahrsam genommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Moormerland - Am Freitagmittag kam gegen 11:55 Uhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Roller auf dem nördlichen Teil der Westerwieke von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Roller in den angrenzenden Kanal. Sowohl die Fahrerin als auch ihr junger Mitfahrer (Alter hier nicht genau bekannt) wurden hierbei leicht verletzt. Bei der Fahrerin wurde bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1.94 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Schwerer Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Leer - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:25 Uhr auf der Straße Mooräcker zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge ein 55-jähriger Fahrradfahrer mit schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde der Fahrradfahrer von einem ebenfalls 55-jährigen Pkw-Fahrer überholt und hierbei augenscheinlich berührt, so dass dieser stürzte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell