Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Pkw stürzte in Kanal ++ Frau bei Unfall leicht verletzt ++ 18-Jähriger bei Unfall leicht verletzt ++ Frau bei Öffnen der Fahrzeugtür verletzt - Zeugenaufruf ++ Betrunkener Rollerfahrer flüchtete vor Polizei und verunfallte ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Reh befreit ++ Renitente Person auf Fahrbahn ++ Versuchter Diebstahl von Katalysatoren - Zeugenaufruf

Rhauderfehn - Pkw stürzte in Kanal

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr ersten Erkenntnissen zufolge heute Morgen gegen 3 Uhr mit einem silbernen Opel Astra die Rhauderwieke aus Richtung Leer kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Person nicht in den folgenden Kreisverkehr ein, sondern zwischen dem Brückengeländer und Baum hindurch in den Kanal. Die zwei Insassen flüchteten laut Zeugen fußläufig. Der Pkw (polnische Zulassung) ging komplett unter. Ein am Unfallort eingetroffener Polizeibeamter sprang unverzüglich ins Wasser und tauchte zum Fahrzeug, um auszuschließen, dass sich in dem Fahrzeug noch Personen befanden. Die Fahrzeugbergung wurde durch Feuerwehr und anschließend durch einen Abschleppdienst durchgeführt. Die Schadenshöhe wird auf 6000 Euro (Totalschaden) geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Hesel - Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 44-jährige Frau aus Hesel befuhr in der Nacht zum 1.8. gegen 1 Uhr mit einem Hyundai die Stikelkamper Straße in Richtung Neukamperfehn. In einer Rechtskurve kam sie auf nasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Grünstreifen. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Moormerland - 18-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Hesel fuhr am 31.7.22 gegen 17.15 Uhr mit ihrem weißen Renault Twingo in der Dr.-Warsing-Straße in Richtung Friesenstraße. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem angrenzenden Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden Radfahrer. Der 18-jährige Mann aus Moormerland wurde leicht verletzt. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden.

Emden - Frau bei Öffnen der Fahrzeugtür verletzt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 28.7.22, gegen 10.30 Uhr wurden eine Fußgängerin und ein Kind leicht verletzt. Die 36-jährige Frau aus Hinte lief zu dem Zeitpunkt mit einem einjährigen Kind auf dem Arm über den großen Parkplatz eines Supermarktes an der Fritz-Reuter-Straße in Emden. Als sie an einem parkenden VW Polo vorbeilief, öffnete eine unbekannte Insassin die Wagentür und traf hiermit die 36-Jährige, die mit dem Kind zu Boden stürzte. Die 36-Jährige bemerkte erst einen Tag später die Verletzungen. Deswegen werden nun die beteiligte unbekannte Frau sowie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen VW Polo mit Auricher Kennzeichen.

Filsum - Betrunkener Rollerfahrer flüchtete vor Polizei und verunfallte

Ein 19-jähriger Bunder versuchte am 30.7.22, gegen 3.15 Uhr, sich mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle der Polizei durch Flucht zu entziehen. In der Leeraner Straße beabsichtigte der 19-Jährige die Polizeistreife zu überholen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte. Er wurde leicht verletzt, sein Roller erlitt leichte Schäden. Bei der folgenden Kontrolle verhielt er sich geständig. Er gab zu, lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung zu sein, mit der man lediglich Kraftfahrzeuge mit bis zu 25 km/h fahren darf. Er hatte jedoch Veränderungen an seinem Kleinkraftrad vorgenommen, sodass dieses bis zu 70 km/h fahre. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,07 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennens und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 30.7.22, zwischen 17 und 22.30 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf im Tjackleger Fährweg beschädigt. Der Pkw stand dort in Höhe der Hausnummer 1 rechtsseitig in Richtung Ostermeedlandsweg. Schaden entstand am linken Seitenspiegel, an der Fahrertür und am linken Radkasten. Der Verursacher sowie Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Rhauderfehn - E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 29.7.22 kam es gegen 11 Uhr in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten E-Bike-Fahrer und einer VW-Fahrerin. Die 30-jährige Rhauderfehnerin fuhr mit ihrem Auto in einer der Zufahrtsstraßen zu den Grundstücken in zweiter Reihe und wollte nach rechts in die Straße Sonnentau einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem 28-jährigen Radfahrer, der auf dieser Straße von links kam und geradeaus fahren wollte. Der Mann wurde verletzt und es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro an E-Bike und Pkw.

Moormerland - Reh befreit

Am 30.7.22 gegen 21 Uhr wurde die Polizei in den Birkhahnweg gerufen. Dort hatte sich an der Schule ein Reh am Gatter verfangen. Die Polizeibeamten konnten das Tier befreien.

Moormerland - Renitente Person auf Fahrbahn

Die Polizei wurde am 31.7.22 gegen 4.10 Uhr in die Uthuser Straße gerufen, weil dort eine augenscheinlich betrunkene Person fußläufig unterwegs war die womöglich Hilfe benötigte. Als die Polizei vor Ort eintraf, um dem 31 Jahre alten Mann aus Moormerland zu helfen, zeigte er den Beamten den Mittelfinger und wurde renitent. Zudem beschimpfte er die eingesetzten Polizisten und er versuchte vergebens fußläufig zu entkommen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille.

Rhauderfehn - Versuchter Diebstahl von Katalysatoren - Zeugenaufruf

Zwei Zeugen nahmen am 1.8.2022 gegen 3 Uhr morgens Flex-Geräusche von einem Gelände eines Autohauses in der Schuhmacherstraße in Rhaude wahr. Als sich die Zeugen näherten, flüchteten der oder die Täter, die sich dort an einem Pkw aufgehalten hatten. Die Zeugen riefen die Polizei. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass einer der dort abgestellten Pkw aufgebockt war. Vermutlich hatte der Unbekannte/hatten die Unbekannten versucht, den Katalysator der Pkws abzuflexen, um ihn zu entwenden. Dazu kam es jedoch nicht. Es entstand ein Schaden im geschätzten dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

