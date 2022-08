Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 22. Juli 2022, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 18.00 Uhr, stellte eine 62-Jährige aus Lohne ihren schwarzen Pkw Skoda Octavia, auf dem Parkplatz des Niels-Stensen-Werk in Vechta, Kapitelplatz, ab. Später stellte sie eine Beschädigung des rechten vorderen Kotflügels fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten weiße Farbantragungen fest. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 1000,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, 01. August 2022, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, stellte ein 21-Jähriger aus Lohne seinen blauen VW Passat auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße in Vechta ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine großflächige Beschädigung durch Kratzer und Dellen des rechten hinten Kotflügel, der hinteren rechten Tür sowie der Beifahrertür fest. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 5000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde weißer Lackabrieb festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (04441) 9430 mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 23. Juli 2022, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Juli 2022, 01.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Vitusstraße, das schwarze Pedelec des Herstellers "Riese und Müller", Modell: Cruiser Silent eines 57-Jährigen aus Visbek. Sattel, Felgen und Lenkergriffe sind braun. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine Rahmenhöhe von 56 cm. Es verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Das Fahrrad war im Tatzeitraum im Innenhof der dortigen Schule abgestellt. Besondere Merkmale des Pedelecs sind die braunen Reifen und der längsseitig eingerissene Fahrradsattel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 29. Juli 2022, zwischen 12.15 Uhr bis 20.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in Visbek, Paul-Wesjohann-Straße, den Lack der rechten Fahrzeugseite eines blauen VW Polo eines 24-Jährigen aus Damme. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Mühle für Tierfutter abgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Gartenzubehör

Zwischen Freitag, 29. Juli 2022, 16.30 Uhr, und Montag, 01. August 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Betriebsgelände eines Großhändlers für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Diepholzer Straße eine Vielzahl von Pflanzen samt Pflanzkübeln, Balkonkästen, ein Sonnensegel, einen Wandschlauchhalter und eine Leiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. August 2022, um 12.15 Uhr, kam ein 53-Jähriger aus Essen (Oldenburg) mit seinem Dienstfahrzeug, einem Sprinter, auf der Straße Ihlendorf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen dem Dammer Krankenhaus zugeführt. Im Fahrzeug befanden sich zwei Beifahrer, ein 24-Jähriger aus Diepholz und ein 27-Jähriger aus Quakenbrück. Sie blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Lohne - Einbruch in Kinderhort

Zwischen Montag, 18. Juli 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 01. August 2022, 07.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Toppstraße gewaltsam in einen Kinderhort ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Tabakwaren

Am Montag, 01. August 2022, gegen 20.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einer Tankstelle in der Steinfelder Straße diverse Zigaretten und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Er konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- schmale Statur, - ca. 185 cm groß, - schwarzer Helm mit getöntem Visier , - bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einer dunklen Hose und Handschuhen, - hatte eine rote Umhängetasche bei sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell