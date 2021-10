POL-AK NI: 450 Anwärterinnen und Anwärter für den Polizeivollzugsdienst in Niedersachsen beginnen ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen - erstmals beträgt der Frauenanteil über 50 %

Polizeiakademie Niedersachsen

450 Anwärterinnen und Anwärter für den Polizeivollzugsdienst in Niedersachsen beginnen ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen - erstmals beträgt der Frauenanteil über 50 %

Nienburg (ots)

Am heutigen Freitag (1.10.2021) haben 450 Polizeikommissars-anwärterinnen und -anwärter ihren Dienst bei der niedersächsischen Polizei angetreten. Für sie beginnt an den Standorten der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg (155), Hann. Münden (122) und Oldenburg (173) ein 3-jähriges Bachelorstudium, in welchem sie intensiv auf ihren verantwortungsvollen Beruf vorbereitet werden. Rund 15 % der neuen Studierenden haben einen Migrationshintergrund.

In diesem Jahr feiert die Polizei Niedersachsen ein besonderes Jubiläum. Vor 40 Jahren haben in Niedersachsen die ersten Frauen - damals noch pilotiert und in der Anzahl begrenzt - bei der Schutzpolizei ihren Dienst angetreten. Pünktlich zu diesem Jubiläum sind mit dem neuen Studienjahrgang erstmals mehr Frauen als Männer eingestellt worden; der Frauenanteil des neuen Studienjahrgangs liegt bei rund 52%. Dazu der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose: "Darüber freue ich mich sehr, denn Organisationen entwickeln sich nur weiter, wenn auch ihre bestehende Kultur betrachtet und hinterfragt wird. Und hier sehen wir sehr gut den momentan laufenden kulturellen Wandel in unserer Polizei, die bis vor wenigen Jahren noch stark männlich geprägt war".

Auch Landespolizeipräsident Axel Brockmann sieht die Polizei in diesem Bereich bestens auf-gestellt: "Im Kompass der strategischen Ausrichtung der Polizei Niedersachsen haben wir bewusst das Ziel "Wir leben Diversität" verankert und die Geschlechtergerechtigkeit im Fokus. In einer sich wandelnden Gesellschaft wird es immer weniger klassische Frauen- oder Männerberufe geben. Insofern bietet die Polizei Niedersachsen Frauen wie Männern gleichermaßen einen sinnstiftenden Beruf mit Zukunftsperspektiven".

Mit den heutigen Einstellungen ist eine weitere Besonderheit verbunden: Auf Basis einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land Bremen werden erstmals Nachwuchskräfte des Nachbarbundeslandes gemeinsam mit den niedersächsischen Anwärterinnen und -anwärtern aus-gebildet. Insgesamt 25 Studierende aus Bremen absolvieren ihr Studium ab heute in Niedersachsen am Akademiestandort Oldenburg.

Eingestellt wurden auch zwei Spitzensportler. Die Polizei Niedersachsen bietet ihnen die Möglichkeit, ihren Spitzensport mit dem Bachelorstudium zu verbinden. Damit ausreichend Zeit für Trainings und Wettkämpfe bleibt, können sie die Studiendauer bei Bedarf auf insgesamt 5 Jahre verlängern.

