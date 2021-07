Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebstahl an der Unteren Promenade

Einbrecher scheitern

Menden (ots)

Auf dem Vorplatz der Musikschule verschwand gestern, zwischen 15.30 und 17.40 Uhr ein Fahrrad. Ein Mendener (16) hatte es dort angeschlossen. Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib des dunkelblauen "BULLS Sharptail" Mountainbikes machen? Das 26 Zoll Rad mit 21 Gängen ist laut Angaben des Opfers am Rahmen erheblich zerkratzt. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill) In der Zeit vom 18.07. - 20.07. versuchten bislang unbekannte Täter in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses an der Landwehr einzubrechen. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell