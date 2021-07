Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Illegales Rennen: Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt

Altena (ots)

Zwei Männer sollen sich gestern Abend ein Rennen auf der Bahnhofstraße geliefert haben. Ein Zeuge hatte die beiden Fahrzeuge um 21.18 Uhr beobachtet. Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Audis stand auf dem Fahrstreifen in Richtung Hagener Straße. Der Fahrer eines VW Golf direkt daneben auf der Gegenfahrspur. Nach einer kurzen Unterhaltung beschleunigten beide plötzlich stark und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hagener Straße davon. Polizeibeamte konnten den Golf-Fahrer an der Marktstraße antreffen und kontrollieren. Der Altenaer (20) leugnete den Vorwurf. Der PKW und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Fahndung nach dem zweiten Fahrzeug verlief bisher ergebnislos. Hinweise nimmt die Wache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell