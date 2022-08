Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Sachbeschädigung durch Graffiti mit Zeugenaufruf

Bereits am Samstag, dem 23. Juli bis Sonntag, dem 24. Juli 2022, kam es in der Straße Bei der Ziegelei in Goldenstedt-Heide zu Sachbeschädigungen durch Graffitis auf einer Vielzahl von Verkehrs- und Hinweisschildern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell