Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Galgenmoor - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 zwischen 06.05 Uhr und 06.15 Uhr, versuchten zwei Männer in der Rotaugenstraße die verschlossenen Pkw-Türen eines Audis zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, die beiden Männer flüchteten zunächst. Im Nahbereich konnten zwei Tatverdächtigte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Dabei handelt es sich um zwei Heranwachsende aus dem Kreis Cloppenburg. Am Pkw entstand kein Sachschaden, Diebesgut konnte ebenfalls nicht erlangt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Cloppenburg - Unbefugter Gebrauch von Kraftwagen und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 12.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw Opel in der Straße Auf dem Hook. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den Pkw unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, des Weiteren wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 14.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 49-jährigen Cloppenburger, welcher mit seinem Pkw den Niedriger Weg befuhr. Dabei stellten sie zahlreiche Ausfallerscheinungen fest, es erhärtete sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Dies bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest und reagierte positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Eine Blutprobe wurde dem Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen. Der Führerschein wurde auf Anordnung beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 22.43 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Cloppenburger den Wacholderweg mit seinem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Deutlicher Alkoholgeruch konnte seitens der Beamten wahrgenommen werden. Nachdem der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Blutprobe und die Führerscheinbeschlagnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Samstag, dem 30. Juli 2022 um 10.30 Uhr und Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 09.30 Uhr, befand sich der Pkw, BMW 520I, eines 64-Jährigen aus Lastrup, am Fahrbahnrand geparkt in der Lessingstraße. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300,00 Euro. Zeugen mögen sich mit der Polizei in Lastrup unter 04472-93286-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell