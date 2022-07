Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der PI Cloppenburg/Vechta für den gesamten Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 31.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 30.07.22 wurde gegen 20.45 h ein Kleinkraftrad an der Straße "Pingel-Anton" in Lindern kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein 30-jähriger Linderner, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zusätzlich wurde im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass der Beschuldigte deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 %o. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Linderner wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 30.07.22 kam es in Cloppenburg auf der Friesoyther Straße (B 72) um ca. 22.45 h zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lastruper befuhr mit einem PKW die B 72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Varrelbusch. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle und touchierte die rechte Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn und durchfuhr hier einen Straßengraben und kam an einem Straßenbaum zum Stehen. Der 39-jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39-jährige deutlich alkoholisiert war (Atemalkoholkonzentration 1,68 %o). Beim Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Friesoythe-Brand einer Lebensbaumhecke

Am Samstag, 30.07.22, kam es gegen 13.30 h in Friesoythe zu einem Feuerwehreinsatz in der Lönsstraße. Ein 53-jähriger Friesoyther hatte mit einem Gasbrenner Unkraut auf seiner Hofzufahrt abgeflammt. Hierdurch geriet versehentlich die Lebensbaumhecke des Nachbargrundstücks in Brand. Durch schnelles Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Friesoythe konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser verhindert werden. Die ca. 30 m lange Lebensbaumhecke brannte komplett nieder. Zusätzlich wurden diverse weitere Pflanzen und Bäume sowie ein Wintergarten beschädigt. Ein 37-jähriger Friesoyther musste mit einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell