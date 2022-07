Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines PKW Am Freitag, 29.07.2022, gegen 11:45 Uhr entzündete sich in der Westallee in Cloppenburg während Reparaturarbeiten ein PKW. Durch das umsichtige Verhalten der Werkstattmitarbeiter konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Der Schaden wird auf 15000 Euro beziffert. Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg wurde am Freitag, 29.07.2022, um 18:00 Uhr in Cloppenburg, Friedrich-Pieper-Straße, ein PKW kontrolliert. Die 30-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg konnte dabei keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,56 Promille. Nach der obligatorischen Blutprobe wurde gegen die PKW-Fahrerin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Löningen - Sachbeschädigung an einem E-Bike Bereits am Sonntag, 17.07.2022, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde in Löningen, Bremer Straße, vor einer Gaststätte ein dort abgestelltes E-Bike beschädigt. An dem Fahrrad war die hintere Felge und eine Speiche verbogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell