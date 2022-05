Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht bei der Weserfähre Schweringen

27333 Schweringen, Weserstraße (ots)

(ber) Am 04.05.2022 gegen 14:30 Uhr kommt es auf dem Schotterparkplatz der Weserfähre in 27333 Schweringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfallverursacher kollidiert hierbei beim Ausparken mit dem geparkten PKW des Geschädigten und entfernt sich hiernach mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen silbernen Volkswagen, mutmaßlich des Modelles Golf Plus, gehandelt haben. Am geparkten PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Eine mögliche Videoaufzeichnung des Verkehrsunfalles durch eine Kamera ist derzeit in der Prüfung. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer: 04251 / 934640 zu melden.

