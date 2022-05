POL-NI: Fund einer Medikamententasche mit diversen Arzneimitteln

Hagenburg (ots) - Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet zusammen mit der Polizeistation Hagenburg, am 10.05.2022, in der Zeit von 10 - 15 Uhr, einen Fahrradcodiertermin in Hagenburg, Steinhuder-Meer-Str.8 (ehem. Feuerwehrgerätehaus), an. Beim Codieren werden die Daten der Fahrradbesitzer zusammen mit den Daten des Fahrrades aufgenommen und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem ...

