Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Zug

Neuwied (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich um 06:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Dierdorf, Ot. Giershofen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es an der Bahnüberführung zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Zug. Die PKW-Fahrerin erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die Beifahrerin ist leichtverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht worden. Die Unfallursache ist bisher unklar. Von Rückfragen bitten wir derzeit abzusehen. Eine Pressenachtragsmeldung folgt.

