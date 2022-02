Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kleinmaischeid (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Straße Larsheck in Kleinmaischeid ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugfahrer im frühen Erwachsenenalter kam infolge von Alkoholeinfluss in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr auf der angrenzenden Wiese über einen kleinen Obstbaum. Hierbei entstand am PKW des Beschuldigten ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Die anschließende erfolgte Verkehrsunfallflucht konnte zügig geklärt werden. An der Unfallstelle befanden sich Fahrzeugteile und das vordere amtliche Kennzeichen des verunfallten PKW. Das Fahrzeug konnte samt dem Fahrer im nahen Umfeld angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem Fahrer wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

