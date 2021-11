Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111121-878: Kennzeichen gestohlen

Bergneustadt (ots)

Zwischen 19.00 und 21.30 Uhr sind am Mittwochabend (10. November) in Bergneustadt die Autokennzeichen GM-MD 8181 gestohlen worden. Die Kennzeichen gehören zu einem Opel Astra, der zur Tatzeit in der Friedhofsstraße abgestellt war. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell