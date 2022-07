Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tuning

Am Donnerstag, 28. Juli 2022, 15.00 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Barnstorf (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Große Straße in Vechta. Die Heckscheibe des Fahrzeuges war mittels schwarzer Folie verdunkelt worden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Donnerstag, 28. Juli 2022, 14.10 Uhr, befuhr eine 21-Jährige aus Vechta mit einem Pkw den Falkenweg in Vechta. Am Fahrzeug war eine Veränderung der Rad-/Reifenkombination im Zusammenhang mit einer Fahrwerkstieferlegung sowie der Austausch des Serienlenkrades vorgenommen worden. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, 28. Juli 2022, 14.33 Uhr, befuhren ein 27-Jähriger aus Cappeln (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Pkw und eine 65-Jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Straße Moorgärten in Vechta. Verkehrsbedingt brachten beide ihre Fahrzeuge zum Stehen. Als der 27-Jährige zum Rückwärtsfahren ansetzte übersah er die dahinter befindliche 65-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden - Feuer auf Roggenfeld

Am 28. Juli 2022 kam es in der Zeit von 18.17 Uhr bis 19.00 Uhr bei Drescharbeiten mit einem Mähdrescher zu einem Brand auf dem zu bearbeitenden Roggenfeld. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von ca. drei Hektar aus. Es konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Juli 2022 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.40 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger in der Düstenstraße (Ortsteil Holtrup) beim Abbiegen ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Juli 2022 kam es in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Apotheke an der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte beim Ein- oder Ausparken den ebenfalls geparkten Pkw, VW Golf, einer 83-jährigen Lohnerin beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

