Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Pkw

Am Donnerstag, 28. Juli 2022 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.50 Uhr einen Pkw, VW Passat, der im genannten Zeitraum an der Meeschenstraße geparkt war, aufzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in den Pkw kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93160) entgegen.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass man beim Verlassen seines Fahrzeugs nach Möglichkeit keine Wertsachen zurücklassen sollte. Wenn es sich dennoch nicht vermeiden lässt, sollte man diese jedoch nicht offensichtlich im Pkw deponieren.

