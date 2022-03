Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Wohnwagen entwendet, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Leiboldstraße einen Wohnwagen der Marke Hobby. Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 07:25 Uhr haben die Diebe offenbar den Hinterhof des Anwesens betreten und sich am Wohnwagen und zwei weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Zu Sicherung hatten die Eigentümer zwei Transporter so abgestellt, dass man den Wohnwagen nicht ohne weiteres entwenden kann. Um dennoch an diesen zu kommen, wurden die beiden Transporter aufgebrochen und nach dem Lösen der Handbremse zu Seite geschoben. Neben dem Wohnanhänger wurde auch eines der Kennzeichenschilder der Transporter mitgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 29.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/pi

