POL-OG: Ortenberg - Unfall auf Parkplatz

Ortenberg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Offenburger Straße wurde eine 42-jährige Frau schwer verletzt. Sie wurde gegen 14:30 Uhr durch ein Fahrzeug eines 58-jährigen Fahrers erfasst. Dadurch stürzte die Frau und musste schwer verletzt in ein umliegendes Klinikum mit einem Rettungswagen gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt befand sich auch ihr 1-jähriges Kind sitzend im Einkaufswagen der Frau. Dieses blieb durch den Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen aber unverletzt. Ein Sachschaden am Fahrzeug des 58-Jährigen entstand nicht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

