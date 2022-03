Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bühl (ots)

Zu einem Unfall einer Pedelec-Fahrerin kam es am Mittwochnachmittag durch ein Fahrzeug auf der Bühlertalstraße. Der 59-jähriger Fahrer eines Volkswagens befuhr gegen 15:40 Uhr die Bühlertalstraße in Richtung Bühl-Altschweier. Nach der Kreuzung der Schlossstraße/ Johannesstraße setzte er zum Überholvorgang der 47-jährigen Radfahrerin an. Aufgrund der an der Ampel wartenden Fahrzeuge der Gegenfahrspur, blieb ihm hierzu mutmaßlich weniger als der vorgeschriebene Seitenabstand zur Radlerin. Die Pedelec-Fahrerin wich nach eigenen Angaben infolgedessen aus und touchierte mit dem Vorderrad den Bordstein. Sie kam dabei zu Fall und musste mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein umliegendes Klinikum gebracht werden. Am Pedelec entstand durch den Sturz ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

