Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B3 - Verkehrsunfall beim Einfädeln verursacht

Achern (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam im Einmündungsbereich der B3 auf die L87 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 49-jähriger Fahrer befuhr aus Richtung Achern kommend die B3 mit seinem Wohnmobil. An der Einmündung zur L87 fuhr er gegen 17:00 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die vorausfahrende 44-jährige Fahrerin eines Volkswagens auf. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand an dem Wohnmobil ein Sachschaden von 500 Euro im Bereich der Fahrzeugfront und am PKW ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro am Heck.

