Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem A und einem Motorrad auf der B3 sorgte am Mittwochnachmittag für einen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Gegen 16:00 Uhr befährt der 57-jährige Fahrer eines Suzuki von der B33 kommend den Beschleunigungsstreifen der B3. Hierbei fädelt er nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zunächst nach links ein, fährt dann aber mutmaßlich aus bisher ungeklärten Gründen erneut wieder nach rechts. Zur gleichen Zeit befindet sich auf dem Beschleunigungsstreifen in Höhe des Fahrzeugs, der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades um zu überholen. Dieser kommt durch sein Bremsmanöver, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, zu Fall und verletzt sich leicht. Am Zweirad entsteht ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

/bk

