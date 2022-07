Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Rohbau

Von Dienstag, 26. Juli 2022, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. Juli 2022, 07.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Am Sternbusch, Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude auf der dortigen Großbaustelle und entwendeten aus einem Lagerraum für Baumaterialien diverse Lampen, Steckdosen, Schalter und Rauchmelder. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Beschädigung von Bäumen

Von Dienstag, 26. Juli 2022, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. Juli 2022, 06.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, auf das Gelände der Universität Vechta. Hier beschädigten sie mehrere neu eingepflanzte Bäume, indem sie die Baumkronen vollständig abbrachen. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

AM Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 23.35 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Dammer Straße das Kennzeichenpaar vom silbernen FORD Mondeo eines 40-Jährigen aus Holdorf. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt im Innenhof eines Mehrparteienhauses. Die Tathandlung wurde von einem Nachbarn beobachtet, welcher den 40-Jährigen informierte. Der Täter flüchtete fußläufig. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - Vollbart - kurze dunkle Haare - Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter tel.: (05494) 914200 entgegen.

Steinfeld - Brand von Sperrmüll

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, geriet gegen 10.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll während des Pressvorgangs im Entsorgungsfahrzeug in Brand. Das Feuer wurde vom Fahrzeugführer bemerkt. Dieser lud den Sperrmüll wieder aus und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld, welche mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand weder Personen-, noch Sachschaden.

Steinfeld - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, wurde um 15.45 Uhr in der Dammer Straße ein 20-Jähriger auf einem sogenannten S-Pedelec festgestellt, für das kein Versicherungsschutz bestand. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Brand eines Waldstücks

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine ca. 4 m x 4 m große Waldfläche am Fahrradweg zwischen der Rostocker Straße und der Vechtaer Straße in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner unter Kontrolle gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne erschien mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften vor Ort und löschte es vollständig ab. Personen wurden nicht verletzt.

