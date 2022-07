Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 00.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eines 55-Jährigen in der Eschstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, kam es um 10.20 Uhr im Ferdinand-Porsche-Ring zu einem Verkehrsunfall: Ein 60-Jähriger aus dem Saterland befuhr mit seinem Pkw den Langholter Weg aus Richtung Ramsloh kommend in Fahrtrichtung Langholt. Als er beabsichtigte, nach rechts in die Ferdinand-Porsche-Straße abzubiegen, übersah er eine 74-jährige Fahrradfahrerin aus Rhauderfehn, die zu diesem Zeitpunkt den kombinierten Fuß-/Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, durch den die Rhauderfehnerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt 250 Euro.

