Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Auto prallt gegen Baum

Emsbüren (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Zum Schultenhook in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige verletzt wurde. Die Frau war gegen 19.45 Uhr mit ihrem VW in Richtung Listrup unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Dadurch riss Kofferraumklappe ab und prallte gegen einen entgegenkommenden Hyundai eines 71-Jährigen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.600 Euro.

