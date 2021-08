Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Sögel (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Pohlkamp zu einem Verkehrsunfall. Als eine 68-Jährige gegen 16.15 Uhr mit ihrem Pedelec von einem dortigen Parkplatz auf die Straße am Pohlkamp auffuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia einer 45-Jährigen, die die Straße in Richtung der Straße Am Markt befuhr. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

