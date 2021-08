Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hafermarkt in Schüttorf. Sie entwendeten eine Heckenschere und beschädigten einen Geräteschrank. Eine Hausbewohnerin wurde gegen 1.30 Uhr auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam und verscheuchte die beiden männlichen Personen. Sie konnten unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

