Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brand in Gebäude

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmorgen (22.10.2020) wurde die Feuerwehr um 08.27 Uhr mit dem Stichwort " F1 Brand in Gebäude" in die Hauptstraße alarmiert.

Eine Passantin hatte eine starke Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung festgestellt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Bei Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Die stark verrauchte Wohnung wurde von einem Trupp unter schwerem Atemschutz begangen. Dieser fand in der Küche einen Topf auf dem Herd. Das angebrannte Essen wurde vom Herd entfernt und im Anschluss die Wohnung durch einen Hochdrucklüfter vom Rauch befreit.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Kräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst.

Der Einsatz war um 9 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell