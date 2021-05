Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Diebstahl eines VW T4 California - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.05.2021) auf Mittwoch (05.05.2021) ist es in der Pestalozzistraße in Wedel zu einem Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen.

Unbekannte Täter entwendeten den VW T4 California der 61-jährigen Geschädigten zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr.

Bei dem entwendeten Fahrzeug der Marke VW handelt es sich um einen ausgebauten Transporter (T4 California) in der Farbe blau. Die Stoßstangen sind schwarz und an der Heckklappe sind ein Fahrradträger und ein Aufkleber mit dem Schriftzug "California" angebracht.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug mit Pinneberger Saisonkennzeichen (März - August) gesehen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell