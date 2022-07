Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 26. Juli 2022, gegen 17.15 Uhr, wurde ein mit vier männlichen Personen besetztes Fahrzeug in der Osterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Der Fahrer des PKW, ein 22-Jähriger aus Löningen, verweigerte die Durchführung eines freiwilligen Drogen-Vortests. Auch konnte er den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er händigte den Beamten eine Konsumeinheit Cannabis aus. Bei seinen Mitfahrern, einem ebenfalls 22-Jährigen, einem 23-Jährigen und einem 26-Jährigen, alle aus Löningen, konnten ebenfalls mehrere Konsumeinheiten Kokain und Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Fahrer wird sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, sollte gegen 22.25 Uhr im Stadtpark ein 15-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. In einer mitgeführten Tasche wurden mehrere Beutel mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Auch ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 26. Juli 2022, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Juli 2022, 08.05 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das Zugseil eines Raffrollos am Clemens-August-Gymnasium im rückwärtigen Bereich der Mensa. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, kam es um 12.20 Uhr auf der Bundesstraße B213, ca. zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Ahlhorn, zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr die B213 in Fahrtichtung Ahlhorn. Im Streckenverlauf beabsichtigte er, einen hinter einem Ackerschlepper fahrenden 45-jährigen PKW-Fahrer aus Großenkneten und den Ackerschlepper zu überholen. In dem Moment, als der Lastruper sich mit seinem PKW in Höhe des PKW des Großenkneteners befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. Die Beteiligten wurden nicht verletzt.

