Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von mehreren Smartphones

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, und Freitag, 24. Juli 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter bei einer Handels GmbH Am Hafen mehrere iPhones aus einer Vitrine. Bei den entwendeten Geräten handelt es sich um ein Apple iPhone 11, 64 GB, in weiß, sowie zwei Apple iPhones 11, 64 GB in schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 26. Juli 2022, wurde gegen 07.00 Uhr auf dem Knapper Weg ein 30-jähriger Friesoyther auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es zwischen 08.30 Uhr und 15.45 Uhr Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 42-Jähriger aus Osteel stellte seinen schwarzen AUDI A6 Avant Kombi auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes ab. Dort wurde es durch ein unbekanntes weißes Fahrzeug bei der hinteren linken Tür beschädigt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde im Bereich der frischen Unfallspuren weißer Farbabrieb festgestellt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es gegen 17.55 Uhr im Neuenkampsweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Böselerin befuhr mit ihrem PKW den Neuenkampsweg in Fahrtrichtung Böseler Straße. Vor dem dortigen, vorfahrtsberechtigten Geh- und Radweg musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie dann beabsichtigte, nach rechts auf die Böseler Straße abzubiegen, übersah sie einen von rechts kommenden 27-jährigen Fahrradfahrer aus dem Saterland. Es kam zum Zusammenstoß. Der Saterländer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 850 Euro.

Saterland - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 22. Juli 2022, zwischen 20.15 Uhr und 22.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich Näilound/Hauptstraße das KALKHOFF Pedelec Include 8 eines 61-Jährigen Saterländers. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt an einem Laternenmast auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Es hat einen anthrazitfarbenen Rahmen mit roten Streifen und anthrazitfarbene Schutzbleche. Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Es verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Besonderheiten:

- 1 schwarzer Koffer auf dem Gepäckträger mit Aufkleber "Erdinger Weißbier", - 2 Lenkradspiegel, - 1 MEDION Radio, - 1 selbstgebaute Handyhalterung mit Ladekabel, - 1 zusätzliche Lampe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell