Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrradfahrerin auf Zebrastreifen verunfallt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.05.2022, gegen 12:30 Uhr, überquerte eine 20-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad fahrend den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Lange Straße in Höhe Blumenstraße in Waldkirch.

Ein herannahender 71-jähriger Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät und war nicht mehr in der Lage rechtzeitig zu bremsen. Es kam zur Kollision mit der Radfahrerin, welche auf die Motorhaube "aufgeladen" wurde und sich hierbei leicht verletzte.

Das Polizeirevier Waldkirch hat den Unfall aufgenommen und prüft das jeweilig verkehrsrechtliche Fehlverhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell