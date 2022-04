Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Statt Urlaub hinter Gitter

Leipzig/ Halle (ots)

Statt griechischer Sonne, muss sich ein 51-jähriger Pole die Justizvollzugsanstalt Leipzig seit gestern von innen ansehen.

______________

Eigentlich wollte der 51- Jährige gestern Nachmittag nach Rhodos fliegen. Doch kurz vor Besteigen des Urlaubsfliegers am Flughafen Leipzig/Halle stoppte ihn die Bundespolizei. Der Pole wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld per Haftbefehl gesucht. Er soll zwischen September 2020 und Mai 2021 in 21 Fällen gegen das Steuerrecht verstoßen haben. Nachdem der Bereitschaftsstaatsanwalt die Untersuchungshaft gestern gegen 19:45Uhr in Vollzug gesetzt hat, verbringt der 51-jährige die Zeit nun im Justizvollzug, statt unter der Sonne Griechenlands.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell