Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg-Kadelburg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Discounters - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.05.2022, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße in Küssaberg-Kadelburg zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer 2er BMW wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Ein- oder Ausparken den BMW gestreift. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

