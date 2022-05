Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Radfahrendes Kind prallt gegen Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit Schürfwunden hat ein 9-jähriger Junge am Montagmittag, 16.05.2022, in St.Blasien einen Zusammenstoß mit einem Pkw überstanden. Kurz vor 16:00 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad über einen abschüssigen schmalen Fahrradweg ungebremst in die Fürstab-Gerbert-Straße eingefahren. Dort kollidierte er leicht mit dem langsam fahrenden Pkw eines 59 Jahre alten Mannes und stürzte. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagen kümmerten sich um das Kind. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und konnte ohne weitere Behandlung in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. Auto und Fahrrad wurden nur minimal beschädigt. Am Kinderfahrrad war die Hinterradbremse ohne Funktion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell