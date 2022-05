POL-FR: Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.05.2022, gegen 04:20 Uhr, wurden Anwohner in der Straße am Alamannenfeld durch ungewöhnlichen Lärm aufmerksam und verständigten die Polizei. Durch die Streifenbesatzungen wurde festgestellt, dass in der dortigen Sozialstation ein Fenster aufgehebelt worden war. Die Täter hatten das Gebäude vollständig durchsucht. Zum Stehlgut können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Am Morgen wurde durch ...

