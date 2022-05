Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Brand in der Gartenanlage

Freiburg (ots)

Bötzingen - Dem beherzten Eingreifen der Gartennachbarn ist es zu verdanken, dass ein entstehender Brand in einer Gartenlaube am Montagabend 16.05.2022 gg. 18:15 Uhr in der Gartenanlage beim Hundesportverein nicht größere Ausmaße annahm. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bötzingen musste nur noch finale Ablöscharbeiten vornehmen. Brandursache dürfte nach ersten Erkenntnissen ein stark erhitztes Ofenrohr eines Holzofens sein, welches die dahinter befindliche Bretterwand entzündete.

