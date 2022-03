Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus (21.03.2022)

Niedereschach (ots)

Ein Betrüger hat sich am Montag gegen 16 Uhr bei einem Mann aus Niedereschach am Telefon gemeldet. Der Anrufer gab sich einem 47-Jährigen gegenüber als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und überredete den Mann, ihm per Fernsoftware Zugang zu seinem Computer zu gewähren. Dem Angerufenen kam die Sache dann nach einigen Minuten komisch vor und er beendete das Telefonat, bevor der Betrüger Zugang zu Kontodaten oder anderen sensiblen Informationen erhielt. Deshalb kam es zwar nicht zu einem Vermögensschaden, aber trotzdem fielen dem Anrufer persönliche Daten in die Hände, die möglicherweise missbräuchlich benutzt werden könnten.

Die Polizei warnt deshalb vor solchen Anrufen und gibt Hinweise, wie man sich vor solchen Betrügern am Telefon schützen kann. Informationen zu diesen und anderen telefonischen Betrugsmaschen findet man unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell