Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (21.03.2022)

Tuningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 12.000 Euro Sachschaden hat eine Autofahrerin am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der Staigstraße verursacht. Eine 30-jährige Seat Fahrerin fuhr in Richtung Ortsmitte. Dabei kam sie zu weit nach rechts, stieß gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW 320 und schob diesen noch auf einen davor abgestellten Mercedes C 320. Anschließend versuchte die Fahrerin, mit ihrem Auto von der Unfallstelle zu flüchten, stieß dabei jedoch erneut gegen den BMW. Schließlich ließ sie ihr Auto stehen und entfernte sich zu Fuß nach Hause, wo sie die Polizei kurz darauf antraf. Die Beamten bemerkten sofort eine deutliche Alkoholfahne bei der Frau. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über zwei Promille bestätigte ihre alkoholische Beeinflussung, weshalb sie ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Autofahrerin wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht zur Anzeige. Ihr Seat hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

