Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Schule (18./21.03.2022)

Wurmlingen (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte einen Einbruch in die Konzenbergschule in der Schulstraße verübt. Die Täter drangen über eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür in die Innenräume ein. Hier öffneten sie gewaltsam eine Klassenzimmertür und erbeuten aus einem unverschlossenen Schrank mehrere Werkzeugkoffer im Wert von rund 800 Euro. Der an den Türen entstandene Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Polizeirevier in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

