Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Lebensmittelmarkt (19./21.03.2022)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße im Zeitraum von Samstag 14 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr. Ein unbekannter Täter beschädigte zunächst die Außenbeleuchtung des Geschäfts. Danach öffnete er gewaltsam ein Fenster gelangte dann ins Innere und in die Geschäftsräume. Offenbar hatte es der Unbekannte auf Bargeld abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Einbrecher den Laden aber ohne Beute. Den an der Außenbeleuchtung und dem Fenster verursachten Schaden schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Lebensmittelgeschäfts beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell