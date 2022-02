Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Chlordämpfe aus einem WC Raum - Gefahrguteinsatz im Pflegeheim

Bad Segeberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg wurde um 19:23 Uhr von der Kooperativen Regionalleitstelle West mit dem Einsatzstichwort "Feuer" alarmiert.

Aus einem Pflegeheim in der Eutiner Straße meldeten Pflegekräfte über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Sanitärraum und Flurbereich im Kellergeschoss.

Noch während sich der Löschzug auf der Anfahrt befand, bekamen die anrückenden Einsatzkräfte von der Leitstelle die Information, dass starker Chlorgeruch im Keller festzustellen sei.

Das Einsatzstichwort wurde daraufhin auf TH X (Technische Hilfeleistung mit Gefahrgut) geändert und die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt mit einem Löschzug hinzualarmiert, um weitere Atemschutzgeräteträger zur Verfügung zu haben.

Vor Ort konnte die Besatzung des ersteintreffenden Rettungswagens den Einsatzleiter in die Lage einweisen und Chlorgeruch aus dem Kellerbereich bestätigen. Der erste Atemschutztrupp machte sich mit einem Messgerät umgehend zur Erkundung auf den Weg in den Kellerbereich, parallel dazu wurde ein Löschangriff vorbereitet. Aufgrund der gemeldeten Einsatzlage und der Tatsache, dass es sich um ein Sonderobjekt mit vielen Bewohnern handelte, wurde auch der ABC-Zug Kreis Segeberg mit Fachkräften und speziellem Messgerät nachalarmiert. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die Patientenzimmer im Erdgeschoss, alle Bewohner konnten während des Einsatzes in ihren Zimmer verbleiben, sie waren zur keinem Zeitpunkt einer Gefahr ausgesetzt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Eutiner Straße zwischen der Schillerstraße und Keltingstraße voll gesperrt werden.

Nach umfangreichen Messungen unter anderem mit PH-Testpapierstreifen, konnten die Einsatzkräfte eine alkalisch/basische Substanz mit einem erheblichen PH-Wert im Sanitärbereich lokalisieren, eine Rauchentwicklung war glücklicherweise nicht mehr festzustellen.

Alle Maßnahmen wurden in enger Absprache mit dem Eigentümer, der Polizei und der Einsatzleitung Rettungsdienst abgesprochen und koordiniert.

Weitere umfangreiche Messungen im Gebäude wurden mit Unterstützung der Fachkräfte vom ABC-Zug durchgeführt, die jedoch keine weiteren Ergebnisse ergaben, so dass die Feuerwehr von einer kurzen chemischen Reaktion nach Gebrauch von Reinigungsmitteln ausgeht. Alle Bereiche wurden im Anschluss belüftet. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte nach 1 Stunde beendet und alle Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen werden. Die Einsatzstelle wurde an den Betriebsverantwortlichen übergeben.

Wir danken allen eingesetzten Kräften für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit 8 Einsatzfahrzeugen und 35 Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt mit einem Löschzug und 24 Einsatzkräften

ABC-Zug Kreis Segeberg mit 25 Einsatzkräften

1 Rettungswagen der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein

1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und 1 Leitender Notarzt

Polizei mit 4 Beamten

Ordnungsamt

